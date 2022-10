Halbzeit beim Fahrradtest

Einige Städte im Münsterland müssen sich anstrengen, um die Bewertung für den ADFC-Fahrradklimatest zu schaffen – in Münster ist das traditionell anders. Noch bis Ende November können Radfahrende beim ADFC ihr Urteil abgeben.

Macht Radfahren vor Ort Spaß oder ist es Stress? Der ADFC-Fahrradklima-Test ist der Zufriedenheits-Index der Radfahren­den in Deutschland. Vom 1. September bis zum 30. November 2022 können Radfahrende wieder das Fahrradklima in ihren Städten und Gemeinden in Deutschland bewerten.

Zur Halbzeit ist für Münster das Quorum von 50 Bewertungen bei Weitem überschritten, wie Peter Wolter, Beisitzer im Vorstand des hiesigen ADFC, mitteilt. Demnach haben zum 13. Oktober in Münster schon 1152 Radfahrende ihre Bewertung digital abgegeben.

Nicht alle haben das Quorum bisher erreicht

Auch die üblicherweise vorne liegenden Städte wie Ibbenbüren, Rheine, Bocholt oder Borken liegen nach Wolters Angaben schon weit über dem Quorum, um in die Bewertung zu kommen. Schlechter sehe es im Münsterland aktuell für die Städte Coesfeld, Billerbeck, Ahaus, Nottuln, Steinfurt oder Altenberge aus. Diese müssten noch zulegen, um in die Bewertung zu gelangen, heißt es vom ADFC Münsterland.

Der ADFC-Fahrradklima-Test ist eine der größten Befragungen zum Radfahrklima weltweit. Die Befragung findet 2022 zum zehnten Mal statt.