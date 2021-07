Hallenbad Kinderhaus ab Sonntag wieder geöffnet

Das Hallenbad in Kinderhaus ist bereit für Badegäste. Ab Sonntag (1. August) hat das Bad wieder täglich geöffnet. Wegen der Corona-Pandemie gibt es aber weiterhin Einschränkungen.

Das Hallenbad Kinderhaus ist bereit für die Badegäste. Es öffnet am Sonntag um 9 Uhr.

Am kommenden Sonntag (1. August) öffnet das Hallenbad Kinderhaus wieder und löst das bisher geöffnete Ostbad ab. Dort stehen jetzt, wie in den weiteren Hallenbädern der Stadt, Wartungs- und Reinigungsarbeiten an.

Im Hallenbad Kinderhaus gelten laut einer städtischen Pressemitteilung die bekannten Schutz- und Hygienemaßnahmen, zudem müssen weiterhin die Schwimmzeiten reserviert werden. Es können pro Zeitfenster von zwei bis drei Stunden maximal 100 Personen gleichzeitig das Bad besuchen. "Nur für die dritte Schwimmzeit am Montag und an den Wochenenden beträgt die maximale Besucherzahl 75 Personen", teilt die Stadt mit. Dann findet parallel zum öffentlichen Schwimmen der Vereinsbetrieb statt. In dieser Zeit wird das Nichtschwimmerbecken gesperrt.

Einlass nur mit Reservierung

Der Einlass ist ausschließlich mit einer Reservierung möglich. Über das Online-Reservierungssystem des städtischen Sportamtes können alle Badegäste das gewünschte Zeitfenster von zu Hause buchen.

Das Hallenbad Kinderhaus ist täglich geöffnet. Um 11.30 Uhr beginnt die Schwimmzeit. Frühschwimmer können dienstags bis freitags bereits von 6.30 bis 8.30 Uhr ihre Bahnen ziehen. Von Montag bis Freitag finden vormittags von 9 bis 11.30 Uhr die Schwimmkurse des Projektes "NRW lernt Schwimmen" statt. In diesem Zeitfenster bleibt das Bad für die Öffentlichkeit geschlossen. Am Wochenende wird ab 9 Uhr geöffnet.

Weitere Hallenbäder werden voraussichtlich ab 22. August wieder den Betrieb aufnehmen. Die Termine und Nutzungsbedingungen hängen jedoch von der dann geltenden Inzidenzstufe ab und können daher erst kurzfristig festgelegt werden.