Hamburger Tunnel: Verschönerung erst in einigen Jahren

Der Hamburger Tunnel muss schöner werden. Darin sind sich alle Kommunalpolitiker in Münster einig. Doch noch ist Geduld gefragt, wie in der Bezirksvertretung Mitte deutlich wurde.

Die Nachricht der Stadtverwaltung, eine gestalterische Aufwertung des Hamburger Tunnels anzustreben, wurde in der Sitzung der Bezirksvertretung Mitte am Dienstagabend wohlwollend, um nicht zu sagen begeistert aufgenommen.

MEHR ZUM THEMA Ideen für die künftige Nutzung Per Aufzug vom Hamburger Tunnel direkt auf den Bahnsteig

Nur eines störte die Kommunalpolitiker – und zwar die lange Vorlaufzeit. Vermutlich erst Ende 2024 oder 2025 soll das Projekt starten. Helene Wolf von der CDU forderte eine Verkürzung des Verfahrens. Angesichts der untragbaren Zustände sei Schnelligkeit der wichtigste Maßstab. „Der Hamburger Tunnel ist nicht der Ort, der über seine Schönheit definiert wird.“

Andreas Thiel nahm als Vertreter des Stadtplanungsamtes Stellung zu der Forderung. Er könne leider kein schnelleres Vorankommen zusichern, erklärte Thiel und begründete dies insbesondere mit der Notwendigkeit, Fördermittel zu akquirieren. „Bis wir einen Förderbescheid in der Hand haben, dauert es mindestens ein Jahr.“

Lange Liste mit Baumaßnahmen

Darüber hinaus stehe noch eine Kanalsanierung im Tunnel an, ferner hätten die Stadtwerke angekündigt, Leitungen im Tunnel erneuern zu wollen. So ganz nebenbei sei es erforderlich, diese Arbeiten mit den Arbeiten am Bremer Platz abzustimmen. Sollte in Zusammenarbeit mit der Bahn das Ziel weiterverfolgt werden, vom Hamburger Tunnel aus Aufzüge zu den Bahnsteigen zu installieren, was laut Thiel technisch möglich ist, mache auch diese Maßnahme einen entsprechenden zeitlichen Vorlauf erforderlich.

Kurz und gut: Erst wenn all das erledigt ist, steht die Verschönerung des Tunnels an.