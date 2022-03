Keine "Brötchentaste" mehr an der Hammer Straße

Münster

Die Parkgebühren in Münster steigen, so viel war bereits bekannt. An der Hammer Straße sollte es derweil die Möglichkeit geben, die sogenannte Brötchentaste an den Parkautomaten zu drücken. Doch dieser Passus wurde nun durch Teile der Politik aus der Verwaltungsvorlage gestrichen.

Von Björn Meyer und Klaus Baumeister