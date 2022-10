Hammerpreise für junge Kunst

Wie zuletzt 2019 wird Arno Verkade, Geschäftsführer von Christie’s Deutschland, am 21. Oktober in der Westlotto-Zentrale 30 Werke junger Künstlerinnen und Künstler aufrufen.

Erstens, zweitens, drittens: Wenn Arno Verkade, Geschäftsführer bei Christie’s Deutschland, am 21. Oktober (Freitag) ab 20 Uhr in der Westlotto-Zentrale den Hammer fallen lässt, wechselt ein Kunstwerk den Eigentümer. Das letzte Gebot nennen Auktionsprofis auch „Hammerpreis“.

30 Werke von Meisterschülerinnen und -schülern der Kunstakademie Münster werden bei der Benefiz-Auktion „Zuschlag_03“ der Freunde der Kunstakademie Münster versteigert. Fans junger Kunst sollten sich das Ereignis nicht entgehen lassen. Es ist die dritte Benefiz-Auktion junger Kunst, veranstaltet durch die Freunde der Kunstakademie. Die letzte ging 2019 über die Bühne des großen Westlotto-Saals. Dann folgten drei Jahre Pandemie-Pause.

Breites Spektrum an Arbeiten

Ende August wählte eine Fachjury, zu der neben Verkade auch Dr. Martina Padberg, Leiterin des Kunstmuseums Ahlen, Jan Christoph Tonigs, ehemals künstlerischer Leiter im Kloster Bentlage, und Maike Borgwardt-Coenen, General Manager von Christie’s Deutschland, gehören, 30 besondere Werke der Bereiche Fotografie, Zeichnung, Malerei, Plastik aus. „Ein breites Spektrum an Arbeiten“, freut sich Tilmann Winkhaus vom Vorstand der Freunde. Die Schätzpreise reichen von 200 bis 3500 Euro.

Die Jury mit Jan Christoph Tonigs, Arno Verkade und Maike Borgwardt-Coenen (v.l., verdeckt: Dr. Martina Padberg) wählte Ende August Arbeiten aus den Bereichen Fotografie, Zeichnung, Malerei, Plastik aus. Foto: Freunde der Kunstakademie

Das bei Auktionen sonst übliche Aufgeld entfällt. Der Erlös kommt vollständig Künstlerinnen und Künstlern zugute, wie der Veranstalter mitteilt: Ein Drittel geht an eine studentische Initiative an der Kunstakademie Münster, die Wiederaufbauprojekte rund um Kiew in der Ukraine unterstützt. Ein Drittel erhalten die jungen Schöpferinnen und Schöpfer der Arbeiten, und das letzte Drittel fließt in die Förderung von Projekten durch die Freunde der Kunstakademie Münster.

„ »Sie sind ein wichtiger Baustein unserer Finanzierung.« “ Dr. Thomas Niemöller, Vorsitzender der Freunde der Kunstakademie, über die Verkaufserlöse

„Mit den Auktionserlösen fördern wir zum Beispiel das ,Cité des Art’-Stipendium in Paris oder Projekte einzelner Studierender, die teilweise aufwändig sind. Sie sind ein wichtiger Baustein unserer Finanzierung“, erläutert Dr. Thomas Niemöller, Vorsitzender der Freunde der Kunstakademie.

Seit Anfang des Monats gibt es einen Auktionskatalog, der auf Anfrage erhältlich ist. Zudem finden Kunstinteressierte die Arbeiten auf der Website der Freunde. Wer beim Auktionsspektakel im Oktober nicht persönlich dabei sein kann, kann vorab ein Ferngebot einsenden. Der Katalog enthält ein Formular dafür.

Die Benefiz-Auktion findet am 21. Oktober (Freitag) in der Westlotto-Zentrale Münster statt. Die Vorbesichtigung der Werke beginnt ab 17 Uhr. die Versteigerung startet dann um 20 Uhr. Eine Anmeldung per Mail an freunde@kunstakademie-muenster.de ist erforderlich.