Happy End für Familie Waziri

Bursha Waziri am Montag in der Bahn auf dem Weg von Frankfurt nach Münster.

Die erlösende Nachricht kam am Sonntagabend: Familie Waziri aus Münster hatte es in den Kabuler Flughafen geschafft – und wenig später in ein Flugzeug der Bundeswehr nach Usbekistan. Die 13 Jahre alte Bursha, ihre Mutter Marza, der Bruder Sarhad und seine jung verheiratete Kabuler Ehefrau Husna waren in Sicherheit.