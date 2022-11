Bundespolizei überführt mehrere Täterinnen 

Mithilfe von Aufnahmen einiger Videokameras ist es der Bundespolizei in der vergangenen Woche gelungen, mehrere Straftaten an den Hauptbahnhöfen in Münster und Rheine aufzuklären. Darunter war auch das Vortäuschen einer Straftat.

Die Bundespolizei ist sowohl in Uniform als auch in zivil im Einsatz, wie zuletzt am Hauptbahnhof Münster.

In der vergangenen Woche konnten nach Angabe der Bundespolizei mithilfe von Überwachungskameras gleich mehrere Straftaten erfolgreich aufgeklärt werden: So wurde eine bis dahin unbekannte 23-jährige Tatverdächtige, die zuvor in mindestens vier Fällen Taschendiebstahl begangen hatte und nach der bereits gefahndet wurde, durch das Auswerten von Videodaten identifiziert und am Münsteraner Hauptbahnhof festgenommen.

Die junge Frau aus Bosnien-Herzegowina verfolgte in allen von der Polizei beobachteten Fällen stets dieselbe Strategie: In Aufzügen oder beim Einstieg in den Zug kam sie ihren Opfern an den Bahnhöfen in Rheine und Münster so nahe, dass sie ihnen jeweils unbemerkt die Portemonnaies und andere Wertsachen aus den Taschen ziehen konnte. Betroffen waren hiervon vor allem ältere Menschen.

In einem anderen Fall vom Sonntag war es eine 17-jährige Münsteranerin, die angab, Opfer einer Körperverletzung geworden zu sein - beschuldigt wurde von ihr ein Mann, der sie im Hauptbahnhof geschlagen und getreten haben soll. Die Aufnahmen der Videokameras erzählten jedoch eine andere Geschichte: Es war die junge Frau selbst, die auf den Mann zuging und ihm daraufhin in den Unterleib sowie ins Gesicht schlug. Gegen die der Polizei wegen Gewaltdelikten bereits bekannte Frau wurde nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Vortäuschens einer Straftat eingeleitet.