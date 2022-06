Hauptzollamt: Spatenstich für Münsters größte Kita

Ein symbolischer erster Spatenstich muss nicht sein, wenn ein bestehendes Haus umgebaut wird. Doch die neue Kita an der Sonnenstraße zieht in gleich zwei Altbauten der 50er-Jahre ein: ins Hauptzollamt und in die benachbarte Bundesvermögensstelle. Dafür braucht es einen neuen Verbindungstrakt. Also ist ein erster Spatenstich mehr als angebracht.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch