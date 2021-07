„Havixbecker Bedenken waren bekannt“

Münster

Jörn Möltgen war jahrelang Kommunalpolitiker der Grünen in Münster. Jetzt ist der Havixbecker Bürgermeister als Gewinner aus dem Streit um eine neue Gesamtschule in Roxel hervorgegangen. In Richtung Münster erhebt er auch Vorwürfe.

Von Klaus Baumeister