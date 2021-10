Heftige Diskussionen nach Satire-Beitrag über Münster-Tatort und Liefers

Der US-Schauspieler Alec Baldwin erschießt bei den Dreharbeiten zu einem neuen Westernfilm eine Kamerafrau und verletzt den Regisseur schwer. Anscheinend ein tragischer Unfall - die Polizei ermittelt. Dieser Vorfall, der weltweit für Aufsehen gesorgt hat, ist erst wenige Tage alt. Der Schock und die Fassungslosigkeit sitzen noch tief. Für das Satire-Magazin "Titanic" offenbar kein Grund, dieses tragische Ereignis nicht für einen Witz zu nutzen. Oder es eben genau deswegen zu nutzen?

In den sozialen Netzwerken postete das Magazin ein Bild von Jan Josef Liefers und titelte dazu: "Bedauerlicher Vorfall am Set vom Münster-Tatort - Jan Josef Liefers nicht erschossen." Dazu hieß es bei Twitter und Instagram noch: "Til Schweiger erhebt schwere Vorwürfe."

Til Schweiger erhebt schwere Vorwürfe pic.twitter.com/7eb474lkfz — TITANIC (@titanic) October 26, 2021 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Negativ-Schlagzeilen für Liefers

Die "Titanic" spielt mit dieser Headline nicht nur auf den Vorfall rund um Alec Baldwin an, sondern auch auf die Negativ-Schlagzeilen rund um Jan Josef Liefers seit Beginn der Corona-Pandemie. Der einst so beliebte "Tatort"-Rechtsmedziner hatte mit seiner scharfen Kritik an den Corona-Maßnahmen und dem Besuch einer Intensivstation mit anschließendem verharmlosendem Interview bei "Bild-TV" für Aufsehen gesorgt und sich bei vielen Menschen unbeliebt gemacht. In den sozialen Netzwerken hagelte es immer wieder heftige Kritik für Liefers.

Kritik muss sich jetzt auch das Magazin "Titanic" stellen. Der Beitrag zu Liefers und dem Münster-"Tatort" sei "menschenverachtend", "geschmacklos" oder "geht zu weit", beschweren sich Nutzer in den sozialen Medien. Für andere widerum scheint die Satire "auf den Punkt" zu sein.

Das "Titanic"-Magazin selbst dürfte mit der Kritik und der Diskussion um ihren Beitrag umzugehen wissen. Es ist nicht das erste Mal, dass nach Beiträgen des Magazins die Frage nach Grenzen der Satire aufgeworfen wird. Jan Josef Liefers selbst hat sich zu dem Beitrag bis jetzt nicht geäußert.