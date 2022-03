Helfen mit der Kraft der Bilder

Fotoaktion „Prints for Peace“

Münster

Bilder für den Frieden: Fotografinnen und Fotografen vom „S6_Kollektiv“ aus Münster bieten ihre Arbeiten zum Kauf an. Der Erlös geht an eine Organisation, die dem Kollektiv aus nahe liegenden Gründen am Herzen liegt.

Von Pjer Biederstädt