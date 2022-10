Traumhafter Start für den Herbst-Send

Der Send ist zurück auf dem Schlossplatz: Bei milden Temperaturen haben sich die gut 180 Schausteller am Samstag über einen traumhaften-Start gefreut. Einen Kult-Stand vermissen Send-Fans in diesem Jahr allerdings.

„Wir hauen alles nochmal raus, wer weiß, was morgen ist?“ Maik Bolte (24) hebt für sechs Euro und vier Minuten mit dem „Air Wolf“ ab und checkt gleich noch einmal im schwindelerregenden Fahrgeschäft auf dem Schlossplatz ein.

Offenbar denken trotz Krise und ungewisser Zukunft zum Auftakt des Herbst-Sends am Samstagabend viele so. Es ist um 20 Uhr bei spätsommerlich warmen 15 Grad proppenvoll, die Menschen schieben sich durch die Gänge und nicht nur vor Riesenrad und Kettenflieger ist die Warteschlange lang. Von sparsamer Enthaltsamkeit keine Spur, die Kirmesfans lassen es krachen.

Schausteller mit Start „mehr als zufrieden“

„Es könnte gar nicht besser laufen zum Start, wir sind mehr als zufrieden“, meint Schausteller Arno Heitmann. Er sitzt in seinem Kassenhäuschen am Disco Jet und jede Supermarkt-Kassiererin wäre vermutlich neidisch, in welchem Tempo hier die Geldscheine über die Theke gehen. „Am Nachmittag erst der Regen, aber dann kommen die Leute zum Glück doch noch und reichlich“, freut sich der Münsteraner. Im vergangenen Herbst hat er nach der Corona-Zwangspause tief in die Tasche gegriffen und für eine Million Euro ein neues Fahrgeschäft gekauft. Bereut hat er das Wagnis nicht, seit dem Frühjahr brummt es wieder auf den Rummelplätzen.

Herbst-Send 2022 auf dem Schlossplatz Seit Samstag findet auf dem Schlossplatz der Herbst-Send statt. 180 Schausteller haben ihre Fahrgeschäfte und Buden aufgebaut. Am Samstagabend herrschte auf dem Schlossplatz dichtes Gedränge. Der Verkehr staute sich rund um den Send enorm. Die Beleuchtung wird in diesem Jahr erst später eingeschaltet, um Energie zu sparen.

Die Lichter an den Karussells gehen ein wenig später erst in der Abenddämmerung an, kaum einer bemerkt die kleine Energiesparaktion. „Wir kommen immer erst, wenn es dunkel ist, also egal“, so Silvie Mackenrodt, die mit drei Freundinnen aus Senden gekommen ist. Nervig war für das fröhliche Trio nur die Parkplatzsuche. Wegen der Baustelle in Höhe Am Stadtgraben schiebt sich auch Stunden später noch die Auto-Blechschlange in beiden Richtungen nur mühsam voran. Und vor den Parkhäusern braucht man dann nochmal 20 Minuten, bis etwas frei wird.

„Bobbys Popcorn“ fehlt beim Herbst-Send

Zu den wohl extremsten Rundfahrgeschäften gehört der „Jetlag“. Mit frei hängenden Beinen werden die „Fluggäste“ in ihren Gondeln durch die Luft gewirbelt und das ist „keine Family-Ride“, so die Betreiber. Ninas (19) und Solveigh (22) drehen zwar nicht am Rad, als sie wieder festen Boden unter sich spüren. „Zwar kein Jetlag, aber geradeaus gehen fällt für ein paar Minuten schwer“, meinen die Freundinnen aus Münster. Schmerzlich vermissen sie eigentlich nur „Bobbys Popcorn“, im Frühjahr soll der beliebte Kult-Stand mit den süßen Flocken aber wieder an Bord sein in Münster.

Wer übrigens nach Menschen mit Masken sucht, muss sich schon in die Geisterbahn bewegen. Ansonsten ist so gut wie niemand mit dem Mundschutz ausgerüstet. Geimpft, getestet oder genesen und nur ein kontrollierter Zugang? Alles Schnee von gestern, obwohl vor einem Jahr diese Regelungen noch auf dem Send obligatorisch waren.

Schausteller rechnen mit bis zu 250.000 Besuchern

Weil es auch in den kommenden Tagen größtenteils mild und trocken bleiben soll, rechnen die 180 Schausteller bis zum kommenden Sonntag (30. Oktober) mit bis zu 250.000 Besuchern. „Vielleicht auch noch viel mehr, wir alle hätten es bitter verdient“, so der Schausteller-Vorstand um Phillip Heitmann. Danach ist für die meisten Beschicker erst einmal Winterpause.