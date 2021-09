Herbst-Send in Münster soll im Oktober stattfinden

Eine Maskenpflicht gilt auf dem Freizeitparkgelände entsprechend der Coronaschutzverordnung in Warteschlangen und Anstellbereichen. Unmittelbar an Verkaufsständen, Kassenbereichen und Dienstleistungsschaltern, aber auch auf und in allen Fahrgeschäften muss ein Mund-Nase-Schutz getragen werden.

