„Herz an Bord“: Münsteranerin sucht Liebe auf hoher See

Olga Maria Lezynska sucht die große Liebe auf hoher See. In der Datingshow „Herz an Bord – frisch verliebt auf hoher See“ buhlen fünf Männer um das Herz der gebürtigen Münsteranerin.

Ob Olga Maria Lezynska ihr Herz auf hoher See verloren hat, möchte sie noch nicht verraten. An die Dreharbeiten für die Datingshow „Herz an Bord – frisch verliebt auf hoher See“ denkt die gebürtige Münsteranerin so oder so aber gerne zurück. „Ich war das erste Mal auf einem Kreuzfahrtschiff“, sagt die 36-Jährige.

Kurs nimmt das Schiff von Barcelona über Palma, La Spezia und Civitavecchia nach Korsika. An jedem Ort wartet ein neuer Datingpartner auf die Kunsthistorikerin. Sie hat die Qual der Wahl: Nimmt sie den neuen Mann mit an Bord oder gibt sie dem ersten Mann eine weitere Chance?

Wayne Carpendale unterstützt bei der Partnerwahl

Je fünf Männer buhlen um die Herzen von Lezynska und drei weiteren Teilnehmerinnen. Moderator Wayne Carpendale unterstützt die vier Damen bei der Partnerwahl. „Er hat uns die neuen Männer präsentiert. Er ist so eine Art Busenfreund für uns“, so Lezynska.

Dating vor laufender Kamera – für Lezynska keine leichte Aufgabe: „Das war schon eine spezielle Erfahrung. Ich habe erst ein paar Tage gebraucht, bis ich mich daran gewöhnt habe.“ Und das, obwohl Lezynska schon einiges an Erfahrung vor der Kamera sammeln konnte. In diversen TV-Serien hatte sie bereits Kurzauftritte, darunter dem Münster- „Tatort“. Auch im Kinofilm „Der letzte Bulle“ war sie zu sehen.

Auf hoher See wird Lezynska ab dem Valentinstag (14. Februar) um 20.15 Uhr auf Vox zu sehen sein, die weiteren Folgen laufen immer dienstags zur gleichen Zeit. Lezynska verspricht: „Die Serie macht Lust auf Sommer, Reisen und darauf, etwas neues kennenzulernen.“