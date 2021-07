Zu Besuch in der untergegangenen Heimat

Wolfgang Heuer hat bis zu seinem 21. Lebensjahr in Bad Neuenahr-Ahrweiler gelebt. Er ist dort geboren, zum Gymnasium gegangen. In Münster ist der Ordnungsdezernent Heuer seit dem Jahr 2012 auch der Krisenstabsleiter der Stadt. „Jetzt bei der Katastrophe in meiner Heimat nicht Verantwortung übernehmen zu können, fiel mir schwer“, gibt er zu. Am Montag fuhr Heuer in seine durch die Flut schwer zerstörte Geburtsstadt, um seine Verwandten zu sehen und zu helfen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie

endet automatisch