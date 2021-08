Wertstofftonnen am Kappenberger Damm blieben am Mittwoch ungeleert stehen.

Am vergangenen Dienstag war Remondis mit der Abfuhr der Restmülltonnen im sogenannten Flussviertel zwischen Warendorfer Straße und dem Dortmund-Ems-Kanal noch einen Tag zu früh dran. Am Mittwoch kam der Entsorger im Bereich Kappenberger Damm Richtung Amelsbüren dagegen gar nicht. Jedenfalls wenn man den Lesern unserer Zeitung und den vollen Tonnen am Straßenverlauf Glauben schenken möchte.

Remondis selbst beantwortete eine entsprechende Nachfrage dagegen so: „Das hier angesprochene Gebiet wurde eigentlich planmäßig abgefahren.“ Aufgrund von Krankheits- und Urlaubsvertretungen könne es höchstens sein, dass Stichstraßen übersehen worden seien. Diese sollen laut Unternehmen nun bis Dienstag nachgefahren werden. Bleibt zu hoffen, dass die Tonnen am Kappenberger Damm dann mitgeleert werden – auch wenn sie „eigentlich“ schon leer sind.