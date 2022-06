Hier wachsen starke Persönlichkeiten heran

„Health Life-Style“ – das klingt zuerst nach Fitness und gesunder Ernährung. An der Mathilde-Anneke-Schule, die ein gesundes Leben unterstützt und aus diesem Grund nach der Vorentscheidung in einem von OECD, Unesco und Unicef organisierten Wettbewerb zu den zehn weltbesten Schulen gehört (wir berichteten), bedeutet gesundes Leben noch viel mehr.

MEHR ZUM THEMA Mathilde-Anneke-Schule Weltweit unter den besten zehn Schulen

In der kleinen, nach Bekanntwerden des Erfolgs spontan einberufenen Feier in der Schule erzählten Kinder, Jugendliche und Eltern selbst davon. Gesund zu leben bedeute, sich in der Gemeinschaft der Schule rundum wohl zu fühlen und stark genug zu sein, um eigene Erfahrungen zu sammeln und sich selbst zu erproben. Etwa bei sozialer Arbeit in der Klassenstufe 7 oder bei der Bahnhofsmission, von der Schülerin Romy erzählte. Oder bei dem Projekt, das am Freitag nach der Corona-Zwangspause zum ersten Mal stattfand: Die Achtklässler der vor sechs Jahren gegründeten Schule starteten in kleinen Gruppen in das Projekt „Herausforderung“, jeweils begleitet von zwei Studierenden. Dabei müssen sie eine selbstgewählte Aufgabe mit begrenztem Budget erledigen. Etwa eine Wanderung nach Enschede, eine Fahrradtour nach Bremen oder eine Woche ohne fließendes Wasser und Strom, in der sie Gutes tun.

Tosender Applaus für die Schulleiterin

Starke Persönlichkeiten sollen durch Konzepte, die die Auszeichnung würdigt, an der Schule heranwachsen, sagte bei der Feier Schulleiterin Birgit Wennighoff, die mit Applaus bedacht wurde.

„Unglaublich“ war bei den Reden das am häufigsten vorkommende Wort. Etwa von Schuldezernent Thomas Paal, der es in Anspielung auf die vielen Verzögerungen beim Neubau „unglaublich großartig“ findet, wie die junge Schule sich „unter äußerst spannenden Umständen“ entwickelt hat.

Im September entscheidet sich, wer unter den zehn Finalisten die drei Besten sein werden. Tausende Schulen aus über 70 Ländern weltweit hatten sich beworben. Die Mathilde-Anneke-Schule ist unter den zehn Besten die einzige deutsche.