Hilfe für Frauen und Kinder in Not

Häusliche Gewalt kommt nach Aussage von SkF-Geschäftsführerin Nicole Stange in allen Gesellschaftsschichten vor. Der SkF berät Frauen und bietet ihnen eine Zufluchtsmöglichkeit – auch an den Feiertagen.

Die „wunderbarste Zeit des Jahres“ steht bevor – so zumindest werden die Weihnachtstage in zahllosen Liedern und Gedichten verklärt. Doch ganz so harmonisch laufen sie nicht immer ab, im Gegenteil: An den Feiertagen kommt es nicht selten zu verbalen, manchmal sogar zu körperlichen Auseinandersetzungen. Die Opfer: meist Frauen und ihre Kinder, die Täter: ihre Partner und Väter.