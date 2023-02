Vater bittet um Hilfe für krebskranken Sohn

Ein Vater aus Münster, dessen Sohn an Blutkrebs erkrankt ist, hat zusammen mit dem Boxclub Münster eine Aktion ins Leben gerufen, die dem jungen Mann helfen soll, die Leukämie zu besiegen. Der Einsatz der potenziellen Stammzellenspender ist dabei klein, die Auswirkungen auf das Leben des erkrankten Jugendlichen könnten hingegen riesig sein.

Während seines Freiwilligen Sozialen Jahres in Afrika klagt der Sohn plötzlich über Unwohlsein. Die Ärzte vor Ort haben einen Verdacht auf eine Krebserkrankung, notfallartig fliegt ihn eine Maschine Ende vergangenen Jahres in die Heimat. Am Uniklinikum Münster wird aus dem Verdacht Gewissheit: Diagnose Blutkrebs.

Hilfe dringend benötigt

„Wir waren total geschockt“, sagt der Vater, der wie sein Sohn nicht namentlich genannt möchte. Derzeit gehe es dem Jungen „mal so, mal so“, die Chemotherapie sei intensiv. In der schweren Zeit sei die Familie auf rege Anteilnahme von Freunden und aus dem Umfeld gestoßen, erzählt der Vater. Auch im Boxclub Münster, wo er und sein Filius Mitglieder sind, regt sich sofort der Impuls, helfen zu wollen.

Denis Driesen, ehrenamtlicher Geschäftsführer des Boxclubs, hat die Idee zu einer Typisierungsaktion, die der Verein zusammen mit der DKMS und unter „flotter Mithilfe“ (Driesen) des städtischen Schulamtes organisiert. Damit zu dem Termin am Sonntag (19. Februar, zwischen 10 und 15 Uhr) möglichst viele potenzielle Stammzellenspender zwischen 17 und 55 Jahren ins Foyer der Gesamtschule Münster Mitte an der Jüdefelderstraße 10 kommen, teilt der Boxclub den Aufruf in den Sozialen Netzwerken. „Ein Mitglied unseres Vereins ist an Blutkrebs erkrankt und braucht dringend unsere Hilfe“, heißt es dort.

Unter dem Motto „Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein“ bittet der Boxclub, an der Typisierung teilzunehmen. „Wir würden uns sehr wünschen, dass möglichst viele Menschen kommen und mitmachen“, hofft der Vater.