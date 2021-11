Hilfe, wenn die Kälte kommt

Foto:

Der Winterdienst ist auch Aufgabe der Anlieger. Sobald der Schneefall beendet oder Glätte entstanden ist, muss – unter Umständen mehrmals am Tag – rund um das eigene Grundstück auf allen Gehwegen ein mindestens ein Meter breiter Streifen geräumt und gestreut werden, schreiben die AWM. Das gilt auch für die anliegende Fahrbahn, wenn kein Gehweg vorhanden ist. „Außerdem muss eine Überquerung zu Bushaltestellen und Wartehäuschen von Schnee und Eis befreit werden, sodass diese sicher erreicht werden“, so AWM-Sprecherin Feldkamp. Der Schnee sollte möglichst in den eigenen Garten geschoben werden. Oberflächenwasser muss ohne Beeinträchtigen ablaufen können, und die geräumten Schneemengen dürfen nicht zu Verkehrsbehinderungen führen.