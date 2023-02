Münster und Wien wollen die Himmelsleiter

Wie lange bleibt die Himmelsleiter in Münster? Eigentlich soll sie im März abgebaut werden. Doch nun gibt es intensive Bemühungen, sie länger in der Stadt zu halten. Doch auch in Wien – wo sie zuvor zu sehen war – hat man Pläne mit dem Kunstwerk.

Als in Münster die Außenminister der G7-Staaten tagten, wurde die Himmelsleiter zur Friedensleiter. So bezeichnete damals Oberbürgermeister Markus Lewe die Installation der Wiener Künstlerin Billi Thanner, die seit Anfang September am Turm von St. Lamberti hängt. Von der Friedensleiter zum Friedensjahr ist es nur ein kleiner Schritt, und so erreichten Lewe schon bald Bitten aus der Bürgerschaft, sich für eine Verlängerung der Installation einzusetzen – bis zum 24. Oktober, dem 375. Jahrestag des Westfälischen Friedens. Er könne, sagt Lewe mit Blick auf das Jubiläumsjahr, den Wunsch gut nachvollziehen, dass dieses Friedenssymbol länger in Münster bleibt. Die Gespräche mit allen Akteuren seien „auf einem guten Weg“. Bislang ist geplant, die Leiter im März abzubauen.