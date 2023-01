Haben Profildarsteller im Internet, so genannte Influencer, Verantwortung für das, was sie anderen erklären und empfehlen? Wollen sie ihre „Follower“, die Abonnenten, in ihrer Entwicklung unterstützen? Oder geht es ihnen vorrangig darum, durch Werbung Geschäfte zu machen? Solche Fragen waren am Samstagabend Thema bei der Veranstaltung „Digital Spaces“ („Digitale Räume“) im Landesmuseum.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert