Hinweis-Stelen für die „Kriegerdenkmäler“

Rat einig in der Sache und zerstritten beim Verfahren

Münster

Der Rat der Stadt hat mit großer Mehrheit entschieden, dass an dem Traindenkmal sowie am Standort des früheren Denkmals „Westfälischer Friede“ an der Promenade jeweils Stelen mit Hinweistafeln installiert werden.

Von Klaus Baumeister