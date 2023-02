Historiker*innenpreis für Ute Daniel – und die Debatte geht weiter

Neuer Name und gleich eine Premiere: Der „Historiker*innenpreis der Stadt Münster“ geht zum ersten Mal an eine Frau. Doch auch die politische Debatte um den Preis geht weiter.

Neuer Name und erste Preisträgerin

2009 ging der Historikerpreis an den Polen Prof. Henryk Samsonowicz (r.), hier neben dem damaligen Oberbürgermeister Dr. Berthold Tillmann. Der sprachlich inzwischen überarbeitete Historiker*innenpreis geht im Jahr 2023 an Prof. Ute Daniel.

Kaum war die Ratsdebatte über den Historiker*innenpreis der Stadt Münster“ verklungen, da teilte das städtische Presseamt am Donnerstagmorgen mit, wer ihn gewonnen hat: Prof. Dr. Ute Daniel. Die neue Preisträgerin lehrt Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts und der Frühen Neuzeit an der Technischen Universität Braunschweig. Am 27. September darf die 69-jährige Wissenschaftlerin im münsterischen Rathaus den mit 15.000 Euro dotierten, renommierten Preis entgegennehmen, der seit 1981 verliehen wird.