39 Grad: Ist der Hitze-Rekord in Münster geknackt? 

Messstation am Kapuzinerkloster

Münster

Eine Messstation registrierte am Dienstagabend um 19 Uhr am Kapuzinerkloster 39,0 Grad. Das wäre die höchste bislang in Münster gemessene Temperatur. Doch die lässt sich nur schwer mit anderen Werten aus der Vergangenheit vergleichen.

Von Martin Kalitschke