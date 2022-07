Stadt Münster plant Maßnahmen gegen Hitze

Gerne gibt sich Münster als Vorzeigestadt in Sachen Klimaschutz. Einen Hitzeaktionsplan, der klar regelt, was bei extremen Temperaturen zu tun ist, gibt es allerdings bis heute nicht. Das soll sich allerdings demnächst ändern, wie die Verwaltung am Dienstag auf Anfrage mitteilte. In Kürze werde die Stadt eine Stelle zur Entwicklung und Umsetzung eines Hitzeaktionsplans ausschreiben. Wann dieser Aktionsplan vorliegen wird, könne derzeit aber noch nicht seriös beantwortet werden.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch