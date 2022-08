Trotz Hitzewelle in die Sauna oder ins Solarium?

Die Temperaturen klettern auch in Münster aktuell wieder auf über 30 Grad. Da hilft häufig nur noch der Sprung ins kühle Wasser oder ein Eis. Aber wer geht eigentlich bei dieser Hitze noch in die Sauna? Oder ins Solarium?

2022 könnte in Deutschland ein neues Hitze-Rekordjahr werden. Auch die Münsteraner schwitzen in diesen Tagen erneut bei Temperaturen um die 30 Grad. Der Ausflug ins Freibad oder in die Eisdiele versprechen Abkühlung – aber wie sieht es aus mit Solarien oder dem Sauna-Besuch? Geht da momentan überhaupt noch jemand hin?