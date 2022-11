Weniger HIV-Meldungen in NRW – Zahlreiche Unterstützungsangebote

Foto:

Am Samstag (26. November) findet die alljährliche Spendensammlung in der Innenstadt statt. Dann werden auch die roten Schleifen verteilt. Zudem finden sich ab 11 Uhr Infostände an der Überwasserkirche und der Stadtbücherei am Alten Steinweg.



Am 30. November um 23 Uhr und 1. Dezember um 20 Uhr wird herzlich zu den Requien in der Petrikirche eingeladen. Am 1. Dezember um 18 Uhr gibt es im Factory Hotel (An der Germania-Brauerei) einen Infoabend zu „Frauen mit HIV“. Hierzu hält die Ärztin, Dr. Hannah Linke der HIV-Ambulanz des UKM einen Vortrag.



Am 7. Dezember ist in der Fachstelle für Sexualität und Gesundheit (Schaumburgstraße11) zwischen 11 und 16 Uhr ein Tag der Offenen Tür vorgesehen; ab 11 Uhr ist dort auch ein Regenbogenfrühstück geplant.