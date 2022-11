App-Probleme erschweren Schnupperstudium

Foto:

Nach den Corona-Jahren endlich wieder das gewohnte Bild Anfang November in Münster: Der Schlossplatz, die Hochschulgebäude und die Innenstadt werden beim Hochschultag geflutet von jungen Leuten, die interessiert sind, als künftige Studierende Münsters Lebensader als Hochschulstadt zu speisen. Die Resonanz war riesig – Grund zur Freude für die Hochschulen.



Weniger erfreulich für alle Beteiligten war die mehr als holprige Erreichbarkeit per App und auch im Internet. Das Programm der Großveranstaltung nur noch rein digital zu kommunizieren und den Zugang per Onlinebuchung zu regeln, ist grundsätzlich eine sehr gute Idee: Mehr Nachhaltigkeit durch Verzicht auf Papierbroschüren und weniger überfüllte Hörsäle.



Dass der Schritt ins Digitale nur bedingt glückte, ist für die Organisatoren der mit riesigem Aufwand konzipierten Großveranstaltung frustrierend – und noch viel viel frustrierender für die Teilnehmer. Letztere versuchten oft erfolglos herauszufinden, wo ihre Veranstaltungen stattfanden – nicht wenige hakten daraufhin den gesamten Hochschultag ab, um gleich den unterrichtsfreien Tag in der Stadt zu genießen. Hoffentlich klappt die Kommunikation nächstes Jahr besser. | Von Karin Völker