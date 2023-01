Bei der Höflichkeit lässt Münster nur wenigen den Vortritt

Weit vor Köln, München und Berlin – aber hinter – zum Beispiel – Bonn, Bremen und Hannover: Münster belegt bei einer vom Online-Unternehmen Preply in Auftrag gegebenen und von Censuswide durchgeführten Studie Platz sechs unter den 20 größten deutschen Städten, was – aufgepasst – die Höflichkeit angeht.

Vom 2. bis 7. November des vergangenen Jahres waren demnach insgesamt 1525 Einwohner der 20 größten Städte Deutschlands befragt worden. Um an der Umfrage teilzunehmen, war laut Preply ein Wohnsitz von mindestens zwölf Monaten in der jeweiligen Stadt erforderlich.

Handynutzung, Trinkgeldverhalten, Warteschlangen

War dies erfüllt, wurden die Teilnehmer befragt, wie oft sie in ihrer Stadt zwölf laut Preply typische unhöfliche und höfliche Verhaltensweisen beobachten. Aus den Ergebnissen wurde schließlich ein Durchschnittswert erstellt und daraus das Ranking abgeleitet.

Interessant dabei: Mit Bochum als siegreicher und Essen als letztplatzierter Stadt lagen die Extreme räumlich nah beieinander. Schlecht schnitten auch Dresden und Frankfurt ab. Abgefragt wurde dabei unter anderem, ob die Einwohner der jeweiligen Stadt viel mit dem Handy beschäftigt sind, Fremde wahrnehmen und für Fußgänger abbremsen.

Auch das Trinkgeldverhalten sowie das Gebaren in Warteschlangen wurde abgefragt. Bei letztgenanntem schnitten die Münsteraner sogar am besten ab, weniger gut waren die Ergebnisse in Bezug auf Handy-Nutzung in der Öffentlichkeit.

Münsteraner gelten als aufdringlich

Zudem scheinen die Münsteraner einigermaßen aufdringlich zu sein – jedenfalls gab es auf die Frage, ob die Münsteraner den persönlichen Raum anderer respektieren, keine guten Ergebnisse.

Beachtenswert zudem: Ausgerechnet die Poahlbürger schneiden nicht allzu gut in der Umfrage ab. In nur fünf Städten werden die Einheimischen als unhöflicher bewertet als die Zugezogenen. Münster belegt hier den unrühmlichen „Spitzenplatz“. Hinsichtlich des Trinkgelds siedeln die Münsteraner ihre Mitmenschen derweil im unteren Mittelfeld an.