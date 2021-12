Team der Gemeinde Liebfrauen-Überwasser hilft im „Witch Camp“

Es gibt großen Glauben in Ghana. Leider auch viel Aberglauben: Mitunter werden alte Frauen als Hexen verleumdet – ihnen bleibt dann nur die Flucht in ein Lager. Die Gemeinde „Christ the King“ hilft nach Kräften.

Ganz offiziell spricht in Ghana niemand gern darüber. Wenn doch, ist vom „Old Ladies Camp“ die Rede, also von einer Siedlung für alte Frauen. Inoffiziell hingegen nimmt niemand ein Blatt vor den Mund: Es heißt „Witch Camp“. Hexenlager. Davon existieren in ganz Ghana mindestens sechs, wahrscheinlich mehr, das hat niemand so genau gezählt. In Gushegu, in der Nachbarschaft der katholischen Gemeinde „Christ the King“, gibt es ein solches Camp.

Niemand lebt dort freiwillig. Auch Adisha Yahaya nicht. Sie wurde von ihrem Schwager beschuldigt, für die schwere Krankheit seines Kindes verantwortlich zu sein. Ob ihre Angehörigen das wirklich glaubten oder ob es nur darum ging, die alte Frau loszuwerden – wer kann das schon sagen? Jedenfalls blieb Adisha nichts anderes als die Flucht ins Camp übrig. Dort gibt es zwar nur blanke Not, aber immerhin eine Gemeinschaft. Und durch die Nähe zu „Christ the King“ ein wenig Hoffnung.

Gemeinde ohne Berührungsängste

Die Gemeinde hat keine Berührungsängste zu den Camp-Bewohnerinnen, die etwa 20 Fuß-Minuten entfernt leben, erzählt Maria Buchwitz. Deshalb kommen viele der alten Frauen auch zum Sonntagsgottesdienst, einige haben sich sogar taufen lassen. So ist auch der Kontakt zum Ghana-Team entstanden – Maria Buchwitz hat bei jedem ihrer Aufenthalte das Camp besucht. Für die alten Frauen, mit denen in der ghanaischen Gesellschaft sonst niemand etwas zu tun haben will, ist das eine große Sache: Sie sei jedes Mal mit viel Hallo, mit Musik und Tanz begrüßt worden, berichtet Maria Buchwitz: „Da ist durchaus Lebensfreude zu spüren.“

Das größte Geschenk: ein eigener Brunnen

Dabei ist das Leben hart im Camp. Die alten Frauen bewirtschaften selbst ihre Felder, um sich mit Grundnahrungsmitteln zu versorgen. Für den Verkauf bleibt nichts übrig, und ein effektives Sozialsystem gibt es nicht. „Christ the King“ muss helfen, wenn es um Lebensnotwendiges geht, das nicht angebaut werden kann – um Seife, um Salz oder mal etwas Trockenfisch. Das größte Geschenk war ein eigener Brunnen; seitdem ist die Wasserversorgung kein so großes Problem mehr.

Die Gemeinde "Christ the King" hat im Witch Camp von Gushegu einen Brunnen gebaut. Foto: Ghana-Team

Ansonsten haben die Frauen im Camp kaum mehr als das, was sie am Leibe tragen – und ihre großen Metallschüsseln, mit denen sie Wasser und Lebensmittel transportieren, die aber auch als Hocker dienen. Die Hütten sind windschief, die Dächer undicht, geschlafen wird auf dem Boden, gekocht wird mit aufgeklaubtem Feuerholz.

Das grundsätzliche Problem ist der in Ghana weit verbreitete Hexenglaube. Indem die katholische Gemeinde in Gushegu den Kontakt zu den alten Frauen hält, sie einlädt, auf Wunsch auch in ihre Gemeinschaft aufnimmt, setzt sie bereits ein starkes Zeichen, meint Maria Buchwitz: „Bei den Christen ist der Hexenglaube weniger verbreitet – die finden es nicht richtig, dass die Frauen zu Sündenböcken gemacht werden.“

Adisha Yahaya hat es besonders schwer. Denn sie muss sich um ihre vierjährige Enkelin Elizabeth kümmern. Die Kleine ist krank, sie hat nie aus eigener Kraft laufen können – vermutlich ist sie deshalb bei ihrer Großmutter gelandet. „Es sind dort nicht alle unmenschlich“, meint Maria Buchwitz, „aber alle kämpfen um ihre Existenz.“ Elizabeth hätte vielleicht eine Chance, wenn sie Zugang zu guter ärztlicher Versorgung bekäme. Die zu bezahlen, übersteigt jedoch die Möglichkeit von „Christ the King“. Maria Buchwitz möchte sich deshalb in Zukunft mehr um das Camp kümmern – und hofft auf Unterstützung durch die Leserinnen und Leser unserer Zeitung, um Menschen wie Elizabeth und ihrer Großmutter besser helfen zu können.