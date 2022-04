Hohe Corona-Zahlen: Stadtwerke bleiben vorsichtig

Trotz bundesweiter Lockerungen bleiben die Stadtwerke Münster mit Blick auf die weiterhin hohen Corona-Inzidenzen in der Stadt vorsichtig. Das geht aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervor.

Einer der wenigen Bereiche des öffentlichen Lebens, an denen noch eine Maskenpflicht gilt, ist der Nahverkehr. Während in anderen Innenräumen die Maske freiwillig ist, gilt in Bus und Bahn für die Fahrgäste weiterhin die Verpflichtung, eine OP- oder FFP2-Maske zu tragen. "Aktuell halten sich die Fahrgäste in den Stadtbussen gut an diese Regelung", heißt es in der Mitteilung der Stadtwerke. In den Servicecentern mobilé, CityShop und Hafenplatz empfehlen die Stadtwerke ihren Kundinnen und Kunden ebenfalls einen Mund-Nasen-Schutz.

Stadtwerke halten an 2G-Regel fest

Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten nach Angaben des Unternehmens zudem weiter aus dem Homeoffice. Wo Homeoffice nicht möglich ist, setzen die Stadtwerke zum Schutz ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterhin auf Achtsamkeit. In den besonders sensiblen Leitstellen zum Beispiel haben sie daher entschieden, die 2G-Regel in Kraft zu lassen.