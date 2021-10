Hohe Impfquote schließt tödliche Corona-Verläufe nicht aus

Foto:

Am heutigen Freitag (1. Oktober) können Interessierte zwischen 12 und 16 Uhr im Rahmen der „Tage der Nachhaltigkeit“ im Foyer des Geo I (Heisenbergstraße 2) ohne Anmeldung und Termin eine Impfung erhalten.



Am Donnerstag (7. Oktober) wird es erneut die Chance geben, sich impfen zu lassen. Zwischen 12 und 15 Uhr wird es auf dem Parkplatz des Preußenstadions eine Impfmöglichkeit geben. Dort findet auch die Erstsemesterbegrüßung der WWU statt.



Am 13. Oktober (Mittwoch) wird das mobile Impfteam in der Zeit von 10 bis 13 Uhr am Schloss eine Impfmöglichkeit schaffen, der genaue Ort wird noch bekanntgegeben. Zur Verfügung stehen die Impfstoffe der Hersteller Biontech/Pfizer und Johnson&Johnson.Das Angebot gilt nicht nur für Studierende, sondern kann von jeder Person wahrgenommen werden. Mitzubringen sind lediglich ein Ausweisdokument und, falls vorhanden, der Impfpass.