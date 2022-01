Hoher Sachschaden nach Wohnungsbrand 

Die Feuerwehr Münster musste in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu einem Einsatz zum Drensteinfurtweg ausrücken: In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus war ein Feuer ausgebrochen.

Gegen 3.51 Uhr wurde bei der Feuerwehr der Alarm ausgelöst: Wohnungsbrand am Drensteinfurtweg. Nachbarn waren durch den Rauch auf den Brand aufmerksam geworden und hatten die Rettungskräfte alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrleute war das Gebäude bereits komplett geräumt - Personen wurden bei der Überprüfung des Treppenhauses und der Nachbarwohnungen nicht mehr angetroffen.

Nach den Löscharbeiten, an denen 36 Einsatzkräfte beteiligt waren, wurde die Brandwohnung mit einer Wärmebildkamera kontrolliert - zur Entrauchung wurde ein Hochleistungslüfter eingesetzt. Obwohl der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte, entstand in der Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, ein erheblicher Schaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Menschen wurden durch das Feuer nicht verletzt.

Was der Auslöser für den Wohnungsbrand war, ist bisher noch ungeklärt, berichtet die Feuerwehr. Die Ermittlung der Brandursache wurde von der Polizei übernommen