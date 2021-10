Horst Eschler ist der gutherzige Millionenmann aus Münster

Horst Eschler ist in aller Munde: Der großzügige Millionenspender hat unzählige Kinder glücklich gemacht, dem Zoo und den Flutopfern geholfen. Uns hat Eschler von seinem Leben erzählt.

Diese Geschichte bietet Stoff für mehr als nur ein Menschenleben. Horst Eschler (82) ist 16 Jahre lang zur See gefahren, als junger Mann mit seinen Eltern kurz vorm Mauerbau von Ost- nach West-Berlin geflohen, der Liebe wegen spontan in das für ihn damals unbekannte Münster gezogen – und jetzt in aller Munde wegen seiner Aufsehen erregenden Millionenspenden für schwerkranke Kinder, Kliniken, Schulkinder und den Allwetterzoo.