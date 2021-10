Hüfferstraße stellenweise nur einspurig befahrbar

An der Hüfferstraße entsteht seit einigen Monaten der neue Hüffer-Campus. Jetzt werden die Kanalanschlüsse für den Campus gelegt. Und das sorgt für Verkehrseinschränkungen.

Ab Montag (18. Oktober) werden für den Neubau des Hüffer-Campus Kanalanschlüsse in der Hüfferstraße hergestellt. Die Arbeiten dauern nach Angaben der Stadt voraussichtlich drei Wochen. Während dieser Zeit sei die Hüfferstraße zwischen den Einmündungen Paul-Wulf-Weg und Am Schlossgarten stellenweise nur einspurig befahrbar, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Um den Verkehrsfluss aufrecht zu erhalten, wird der Fahrzeugverkehr durch eine Baustellenampel geregelt.

Der Busverkehr wird nach Angaben der Stadt durch die Baumaßnahme nicht beeinträchtigt, alle Haltestellen werden angefahren. Der Rad- und Fußverkehr wird gegebenenfalls auf die Fahrbahn geleitet. Das Amt für Mobilität und Tiefbau bittet alle Betroffenen, sich auf die geänderte Verkehrsführung einzustellen - und um Verständnis für die Einschränkungen während der Bauzeit.