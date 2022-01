Hunde als kuschelnde Trostspender und Retter in der Not

Großes Hallo und ein bisschen Gebell auf dem Gelände der Primusschule in Berg Fidel. Das „Team“ aus dem Schulsekretariat hat zum Pressetermin Verstärkung eingeladen. Schulsekretärin Dagmar Becker hat an der Schule ihren Arbeitsplatz – immer begleitet von Askari und Feysal, ihren beiden Labrador-Rüden. Die zwei, denkbar wohlerzogen und kinderlieb, sind aber nicht einfach nur Haushunde, so wie die anderen sieben Vierbeiner, die mit ihren Menschen an diesem Januar-Nachmittag hier zusammengekommen sind.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie