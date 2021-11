Hundebesitzer können App von Uni und FH testen

Wie gut kennen Hundebesitzer ihren Hund? Wie verhält sich das Tier beim Spazierengehen, beim Spielen oder zu Hause? Forscher der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) Münster untersuchen bereits seit Langem den Zusammenhang von Verhalten, Persönlichkeit und Emotionen von Vierbeinern.

Die Wissenschaftler der WWU haben nun laut einer Mitteilung der Uni mit Design-Studierenden der FH Münster eine Smartphone-App entwickelt, die es allen Hundebesitzern erlaubt, das Verhalten ihrer Hunde zu beobachten und zu dokumentieren. Jetzt laden Uni und FH Hundebesitzer ein, sich am Samstag (4. Dezember) in Begleitung ihres Hundes über die App zu informieren und den Prototypen zu testen. Ein Team des Instituts für Neuro- und Verhaltensbiologie der WWU sowie des Fachbereichs Design der FH steht an diesem Tag von 9 bis 18 Uhr auf der Wiese vor dem Schloss bereit.

Verhalten, Emotionen und Persönlichkeit des Hundes

"Das Projektziel ist die objektive Erfassung von Emotionen beim Hund", heißt es in der Mitteilung der Uni. Das Team von der Abteilung für Verhaltensbiologie des Instituts für Neuro- und Verhaltensbiologie untersucht dafür mit Hundehaltern die Zusammenhänge zwischen Emotionen, lateralisiertem Verhalten (das heißt, die Bevorzugung von einer Köperseite gegenüber der anderen, wenn bestimmte Verhaltensweisen ausgeführt werden) und der Persönlichkeit des Hundes. Dies wird mithilfe der hierfür entwickelten App „WAU“ bewerkstelligt.

Die App erfasst zunächst generelle Informationen zum Hund und dessen Persönlichkeit. Anschließend dokumentieren die Halter mithilfe der App das Verhalten ihres Hundes während eines Spaziergangs oder zu Hause. Sie werden gebeten, unter anderem folgende Fragen zu beantworten: Welches Bein hebt der Hund üblicherweise? Wie sind der emotionale Zustand und der Grad der Erregung des Tieres?

Aussagen zum Wohlergehen des Hundes

Was trivial klingt, ist für das Forschungs-Team relevant, um zu klären, inwieweit bestimmte Verhaltensweisen mit den Emotionen der Tiere in Zusammenhang stehen. Das Tierverhalten im normalen Alltag der Hunde zu untersuchen, sei ein großer Gewinn, so die Mitteilung. Es ermögliche den Wissenschaftlern, generelle Aussagen zum Wohlergehen von Hunden zu treffen sowie zukünftige Leitlinien für gesetzliche Rahmenbedingungen zu entwickeln.

Die App kann ab dem 20. Dezember kostenlos im App- und Playstore heruntergeladen werden.