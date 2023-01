Hupkonzert gegen Pflege-Notstand

Hupend den Fokus auf den Notstand richten: Mit einem Autokorso und einer Kundgebung haben rund 500 Pflegekräfte auf dem Prinzipalmarkt in Münster auf die schlimmen Zustände in ihrer Branche aufmerksam gemacht – und konkrete Forderungen gestellt.

Unter dem Motto „Wir könn(t)en Pflege“ demonstrierten am Mittwoch rund 500 Pflegekräfte auf dem Prinzipalmarkt für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Entlastung für Pflegekräfte.

Ohrenbetäubender Lärm für mehr Aufmerksamkeit: Dutzende Autos von Caritas, ASB, Diakonie und anderen ambulanten Pflegediensten sind am Mittwochnachmittag hupend über das Kopfsteinpflaster in Münsters guter Stube gerollt – angefeuert von rund 500 Pflegekräften mit Trillerpfeifen –, um für bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege zu demonstrieren. Weniger laut, aber umso alarmierender fielen die Appelle des Bündnisses „Starke Pflege Münster“ zuvor aus.

MEHR ZUM THEMA Pflegenotstand Münsters Pflegevertreter kritisieren „unehrliche Politik“

„Täglich melden sich bei allen Trägern im ambulanten, teilstationären und stationären Bereich verzweifelte Angehörige, die nach Pflege und Versorgung fragen“, sagte Ulrich Watermeyer, Geschäftsführer der Diakonie Münster. Schweren Herzens müsste den meisten Menschen abgesagt werden. „Das lässt uns nicht kalt. Denn wir könnten pflegen, aber wir haben keine Ressourcen mehr.“ Der demografische Wandel verstärke das Problem dramatisch: Bald fehlen Hunderttausende Kräfte, wie Watermeyer sagte.

Demo „Wir könn(t)en Pflege“ in Münster Das Bündnis „Starke Pflege in Münster“ hat unter dem Motto „Wir könn(t)en Pflege“ zu einer Demonstration in Münster aufgerufen. Foto: Pjer Biederstädt Rund 500 Pflegekräfte folgten dem Aufruf. Dutzende Autos von Caritas, ASB, Diakonie und anderen ambulanten Pflegediensten sind zudem am Mittwochnachmittag hupend über das Kopfsteinpflaster in Münsters guter Stube gerollt, um für bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege zu demonstrieren. Foto: Pjer Biederstädt Ulrich Watermeyer, Geschäftsführer der Diakonie Münster, skizzierte die Dramatik, die schon bestehe und angesichts des demografischen Wandels weiter zunehmen werde. Foto: Matthias Ahlke Zu spüren bekommen dies unter anderem Julia Nowak (r.), Alina Bauschulte (M.) und Maria Schmik. Die drei Demo-Teilnehmerinnen sind im zweiten Jahr ihrer generalistischen Pflegeausbildung und erleben den Mangel an Personal Tag für Tag. Foto: Pjer Biederstädt Moderator der Kundgebung war Jochen Temme. Foto: Matthias Ahlke Der Buchautor Norbert Nientiedt berichtete gemeinsam mit Beschäftigten aus münsterischen Pflegeeinrichtungen aus der Kampagne „Starke Pflege – Starke Typen“ und über das damit verbundene Buchprojekt „Menschen pflegen, das ist meins“. Foto: Matthias Ahlke Zum Beispiel schilderte ein junger Mann aus Syrien seinen harten Weg in den Pflegeberuf. Foto: Matthias Ahlke Und Burkhard Nierhoff erzählte von seinem Weg in die Pflege, der er nach 30 Jahren immer noch treu ist, „weil ich meinen Beruf liebe“. Foto: Matthias Ahlke Karnevalsprinz Mario I. Engbers solidarisierte sich mit der Sache... Foto: Matthias Ahlke ... und hielt eine tiefgreifende Rede. Foto: Matthias Ahlke „Pflege muss wieder sichtbar werden und damit auch die Herausforderungen, vor denen sie steht“, forderte Pia Stapel, Direktorin der Caritas im Bistum Münster. Foto: Matthias Ahlke "The Dandys" begleiteten die Veranstaltung musikalisch. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen der Pflege-Demo. Foto: Pjer Biederstädt Weitere Impressionen der Pflege-Demo. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen der Pflege-Demo. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen der Pflege-Demo. Foto: Pjer Biederstädt Weitere Impressionen der Pflege-Demo. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen der Pflege-Demo. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen der Pflege-Demo. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen der Pflege-Demo. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen der Pflege-Demo. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen der Pflege-Demo. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen der Pflege-Demo. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen der Pflege-Demo. Foto: Matthias Ahlke

Mit Bauchschmerzen zur Arbeit

Zu spüren bekommen dies unter anderem Julia Nowak, Alina Bauschulte und Maria Schmik. Die drei Demo-Teilnehmerinnen sind im zweiten Jahr ihrer generalistischen Pflegeausbildung und durchlaufen alle Stationen – vom Krankenhaus über das Altenheim bis zur Kinderklinik. „Alle Bereiche sind vom Mangel betroffen“, sagt Nowak. Maria Schmik erzählt, dass sie entgegen der Vorgaben oft als vollwertige Kraft eingesetzt werde und oft mit Bauchschmerzen zur Arbeit ginge. Zum Beispiel, wenn sie mal wieder mit vier Fachkräften für 100 Pflegebedürftige zuständig sei.

Hoffnungsfroh stimmt die drei Nachwuchs-Pflegekräfte aber die Vielzahl der Demo-Teilnehmer, denen „The Dandys“ mit Musik, Bürgermeisterin Angela Stähler und Karnevalsprinz Mario I. (Engbers) mit eindringlichen Worten Solidarität zusicherten.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Westfälische Nachrichten (@wnonline) An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Instagram Um Inhalte aus Instagram anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Nichts geht mehr wegen Erschöpfung

Autor Norbert Nientiedt, der Pflegekräften in seinem Buch „Menschen pflegen, das ist meins“ eine Stimme gibt, stellte zusammen mit Moderator Jochen Temme zwei davon auf der Demo-Bühne vor. Burkhard Nierhaus zum Beispiel, der im Martin-Luther-Haus gute Bedingungen vorfinde, aber gesehen habe, wie im dritten Corona-Jahr viele Kollegen wegen Erschöpfung weggebrochen seien.

Und der Ausweg? Watermeyer forderte eine Reform des Pflegeversicherungsgesetzes, den Abbau der Bürokratie, die Fachkräften wertvolle Pflegezeit raube, eine unkomplizierte Zuwanderung von Fachkräften und „ein 100-Milliarden-Sondervermögen“.