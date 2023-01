Gedrückte Stimmung in den Lehrerzimmern

Nachdem ein Schüler in Ibbenbüren seine Klassenlehrerin getötet haben soll, herrscht unter Lehrern große Betroffenheit. Pädagogen aus Münster nehmen ein raueres Klima in den Schulen wahr – warnen aber davor, nun in Panik zu verfallen.

Als Ulrich Thoden, Vorsitzender des Stadtverbands der Gewerkschafts Erziehung und Wissenschaft und im Hauptberuf Lehrer an einem Berufskolleg in Rheine, am Mittwoch den Schultag begann, herrschte im Lehrerzimmer „gedrückte Stimmung“. Der gewaltsame Tod der Lehrerin des Kollegs in Ibbenbüren habe alle „schockiert, wir kennen die Schule“, sagt Thoden. Und auch im Unterricht sprachen seine Schüler von selbst das Thema an. „Die hatten auf TikTok Videos gesehen“, erzählt Thoden.