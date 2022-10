Gerald Asamoah: „Ich dachte: Ich möchte was zurückgeben“

Die meisten Menschen kennen Gerald Asamoah als Spieler, Trainer und Funktionär des FC Schalke 04. Dass er sich abseits des Feldes in vielen Projekten gesellschaftlich engagiert, ist weitgehend unbekannt. Unser Redaktionsmitglied Ulrich Schaper sprach mit dem Schirmherren des Stiftungstages Münster Westfalen über seine Motivation und seine Beziehung zu Münster.

Herr Asamoah, wie kam es zu Ihrem Engagement für den diesjährigen Stiftungstag in Münster?

Gerald Asamoah: Ich lebe ja seit Jahren im Ruhrgebiet und bin häufiger in Münster gewesen. Ich bin immer gerne in der Stadt. Als man auf mich zugekommen ist, habe ich nicht lange überlegt und sofort zugesagt.

Sie selbst haben eine Stiftung für herzkranke Kinder gegründet – was erlebt man im Alltag eines Stiftungsgründers?

Asamoah: Für die Eltern und die Kinder ist eine Herzerkrankung eine schwierige Situation. Wir wollen, dass es ihnen vorher und nachher gut geht. Wenn man ein Kind nach so einer schweren Operation wieder lachen sieht, dann ist das das Schönste. Das bewegt mich und motiviert mich.

Gab es einen konkreten Auslöser, einen Moment, an dem Sie beschlossen haben, sich gesellschaftlich zu engagieren?

Asamoah: Ich habe ja selbst einen Herzfehler. Wenn man selbst betroffen ist, geht man anders an die Sache dran. Ich war 18, als ich die Diagnose bekommen habe. Ich dachte damals: Wenn ich es schaffe, dann möchte ich was zurückgeben.

Wie wichtig ist so ein Tag, an dem Stiftungen miteinander in Kontakt treten können?

Asamoah: Es gibt ja viele Stiftungen aus unterschiedlichen Bereichen, große und kleine. Da ist unglaublich viel Know-how vorhanden. Man kann viel voneinander lernen, dafür ist so ein Tag unbezahlbar.