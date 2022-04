Ideen für die Wolbecker Straße

Problemfall Wolbecker Straße: 10.000 Autos sind hier im Schnitt jeden Tag unterwegs, ihre Bedeutung auch für den überörtlichen Verkehr ist groß. Zugleich tummeln sich auf dem nicht mal einen Kilometer langen Straßenabschnitt zwischen Servatiiplatz und Ring jeden Tag Tausende Radfahrer und Fußgänger.

Schon seit Jahren wird überlegt, wie „die Wolbecker“ sicherer werden und mehr Aufenthaltsqualität erhalten kann. Die Stadt hat nun einen langen Katalog mit möglichen Maßnahmen präsentiert (wir berichteten) – von einem Rückbau von Parkplätzen zugunsten von Außengastronomie über mehr Grün bis, vielleicht irgendwann einmal, dauerhaftes und durchgängiges Tempo 20 für Autos.

