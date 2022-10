Ideen für eine bessere Welt

Am kommenden Wochenende (8./9. Oktober) macht die Nachhaltigkeitsmesse „Green World Tour“ in der Mensa am Ring Station. Dort können sich die Besucher inspirieren lassen, wie sie ihren Alltag nachhaltiger gestalten können.

Die „Green World Tour Nachhaltigkeitsmesse“ kommt am Samstag und Sonntag (8./9. Oktober) nach Münster. Die Besucher können sich auf der Messe vielfältig inspirieren lassen, um ihren Alltag nachhaltiger zu gestalten, heißt es in der Ankündigung. Die Messe findet an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr in der Mensa am Ring, Domagkstraße 61, statt.

Unter anderem wird es eine Kleidertauschbörse geben. Das Prinzip sei ganz einfach: Die Besucher bringen gut erhaltene Kleidung mit – sowohl für Erwachsene als auch für Kinder. Und können sich dann aus dem Angebot der mitgebrachten Kleidung anderer Besucher etwas aussuchen, was ihnen gefällt. Dieser Kleidertausch sei nachhaltig, spare Ressourcen für die Produktion von neuen Produkten ein und komme ganz ohne Verpackungsmüll, wie Versandkartons oder Preisetiketten, aus.

Breite Themenpalette

Das Angebot auf der Green World Tour sei so abwechslungsreich wie die Themen, die im Leben eine Rolle spielen. Es reiche von Lifestyle-Konsum über Strom, Wärme, Geld, Versicherungen, Mobilität, Logistik bis hin zu Design-Mode. Insgesamt werden sich mehr als 40 Aussteller mit ihren nachhaltigen Ideen und Produkten zu zehn großen Themenfeldern präsentieren. Zusätzlich sind während der zweitägigen Green World Tour Vorträge von Experten zu nachhaltigen Themen geplant.

Leben nachhaltiger gestalten

„Unsere Messe macht allen Menschen, egal ob sie in Sachen Nachhaltigkeit Anfängerinnen und Anfänger oder Fortgeschrittene sind, großartige Angebote, um das eigene Leben nachhaltiger gestalten zu können“, sagt Autarkia-Geschäftsführer Michael Lülf, der die Green World Tour gegründet hat. „Und wir zeigen auf, dass ein bewusster Konsum Umwelt, Klima und Tiere schützt, aber nichts mit freudlosem Verzicht zu tun hat.“

In Münster informieren die Aussteller über Naturkosmetik, zeigen Elektro- Fahrzeuge, präsentieren Naturtextilien und plastikfreie Produkte oder informieren über Ökostrom und Solaranlagen. An Foodtrucks werden vegane Spezialitäten angeboten. Verbände und Vereine informieren über ihre Arbeit für Mensch, Tier und Umwelt – darunter Ärzte ohne Grenzen, Greenpeace und die Aktionsgemeinschaft Artenschutz. Ebenfalls dabei: Verbrauchzentrale Nordrhein-Westfalen. Als Highlight kann das „Tiny House Ferdinand“ besichtigt werden, das mit Küche, Bad und Loungebereich wie eine Wohnung ausgestattet ist.