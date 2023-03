IHK entdeckt Tiktok bei der Suche nach Lehrlingen

Der Kampf um geeignete Nachwuchskräfte tobt. Die IHK Nord Westfalen in Münster hat nun gemeinsam mit allen anderen Kammern in Deutschland eine große Werbekampagne gestartet. Das Ziel: Junge Menschen von einer dualen Ausbildung überzeugen.

Die IHK Nord Westfalen hat Tiktok entdeckt. „Wir müssen alles versuchen, um die Zahl der Ausbildungsverträge wieder auf das Niveau zu bringen, das wir vor Ausbruch der Corona-Krise hatten“, gibt IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Fritz Jaeckel vor.

Deshalb hat der DIHK als Dachorganisation der deutschen IHK am Donnerstag die Werbekampagne „Jetzt #könnenlernen“ gestartet: Ziel: Mehr junge Menschen sollen für eine betriebliche Ausbildung begeistert werden. Die IHK Nord Westfalen will den Anteil der Auszubildenden an den Schulabgängern im Münsterland und in der Emscher-Lippe-Region weiter steigern. „Einen leichten Trend gibt es schon in diese Richtung“, berichtete am Donnerstag Carsten Taudt, Leiter des Geschäftsbereichs Bildung und Fachkräftesicherung. Die IHK beteilige sich mit eigenen Aktionen an der Kampagne, hieß es. Zwei der insgesamt neun Auszubildenden, die dabei bundesweit als Influencer im Einsatz sind, kommen aus dem IHK-Bezirk Nord Westfalen. Sie stammen aus Oelde und Datteln.

Die Kampagne wolle vor allem den Bauch der Jugendlichen ansprechen, also die Emotionen, berichtete Taudt. Ein sich abzeichnender dramatischer Fachkräftemangel müsse dringend eingedämmt werden. Die IHK erwarte für 2028 einen Mangel an 29.000 Fachkräften, aber nur 4500 Akademikern. Die neue Kampagne ist auf Dauer angelegt: „Drei Jahre lang soll geworben werden – vor allem auch auf Tiktok“, kündigte Jaeckel an.