Illegale Vogelfalle: Bussard muss eingeschläfert werden

In Nienberge wurde ein Mäusebussard durch eine illegal aufgestellte Vogelfalle so schwer verletzt, dass er kurzer Zeit später eingeschläfert werden musste. Jetzt ermittelt die Polizei.

Am Dienstagnachmittag musste die Polizei zu einem Fall von Tierquälerei in Münster-Nienberge ausrücken: Dort hatte sich ein Mäusebussard in einer illegal aufgestellten Vogelfalle – einem sogenannten „Tellereisen“ – verfangen.

Laut Pressemitteilung des Tierschutzvereins „Kommitee gegen den Vogelmord“ war die Schlagfalle innerhalb einer umzäunten Geflügelhaltung im Stadtteil Nienberge aufgestellt und mit einem toten Huhn beködert. „Leider wurde durch das Tellereisen das linke Bein des Greifvogels fast vollständig abgetrennt“, heißt es in dem Schreiben der Tierschützer. „Das Tier musste deshalb von einem Tierarzt eingeschläfert werden.“

Polizei ermittelt – Komitee hat Anzeige erstattet

„Die Ermittlungen zu dem Fall laufen“, erklärte ein Polizei-Sprecher auf Nachfrage unserer Redaktion. Das Komitee hat nach eigener Auskunft Strafanzeige wegen Tierquälerei und Verstoß gegen das Bundesnaturschutzgesetz erstattet. Ob es sich bei dem Besitzer des Grundstückes auch um den Täter handelt, ist unklar.

„Wir gehen davon aus, dass die Falle aufgestellt wurde, um Beutegreifer von dem am Tatort gehaltenen Ziergeflügel fernzuhalten“, so Komiteesprecher Axel Hirschfeld. Mäusebussarde gehören nach Angaben des Vereins zu den in Deutschland streng geschützten Arten und genießen eine ganzjährige Schonzeit. Die Verwendung von Tellereisen sind wegen ihrer besonders tierquälerischen Wirkung bereits im Jahr 1995 in der gesamten EU verboten worden.