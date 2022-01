Im Ansatz stecken geblieben

Das Intermezzo von Hendrik Grau an der Spitze der münsterischen CDU gehört gewiss nicht zu den erfolgreichsten Kapiteln der Christdemokraten in der Domstadt. Graus Entschluss, sich nach zwei Jahren nicht erneut für den Vorsitz zu bewerben, dürfte dieser Erkenntnis genauso geschuldet sein wie der Tatsache, hinter den eigenen Ansprüchen zurückgeblieben zu sein. Denn die damals vom zupackenden Immobilien-Unternehmer angekündigte programmatische wie auch organisatorische Neuaufstellung der Partei mag allenfalls in Ansätzen erkennbar sein.

