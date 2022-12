„Im Iran stehen alle Bürger unter Druck“

Die Situation im Iran spitze sich mehr und mehr zu, nun müssten Reformen her, ist sich Jahan Shakibapouv sicher. Er ist Teil der zweiwöchigen Mahnwache, die am Schlossplatz stattfindet – und immer noch weitergeht.

Mahnwache am Schlossplatz

Jahan Shakibapour hielt am Freitagvormittag die Stellung bei der Mahnwache am Schlossplatz.

Es ist kalt geworden am Schlossplatz. Den 71-jährigen Iraner Jahan Shakibapour hält das aber nicht auf – im Gegenteil: Für die Menschenrechte und Reformen in seinem Heimatland hält er am Freitagvormittag die Stellung bei der Mahnwache für den Iran.

Organisiert von einer Gruppe Musiker, die unter dem Titel „Das Boot“ zusammenkommen, und unterstützt durch den Verein für politische Flüchtlinge, soll die Mahnwache seit dem 21. November an die Proteste und gewaltvollen Niederschlagungen im Iran erinnern.

Shakibapour kam vor 35 Jahren nach Deutschland, seitdem habe sich die Situation im Iran stark verschlechtert: „Alle Bürger stehen unter Druck.“ Ein Beispiel: Die Fußballnationalspieler, die aus Protest die Nationalhymne bei der WM in Katar nicht mitgesungen haben, werden mit harten Strafen rechnen müssen, ist sich Shakibapour sicher.

Seine Forderungen sind für jeden deutlich: „Freiheit für den Iran!“, „Keine Todesstrafe“ und der Sturz des regierenden Mullah-Regimes. Die Mahnwache am Schloss geht noch bis zum kommenden Montag.