Münsteraner wollen im Kanadier durch Südamerika

Der Amazonas ist der zweitlängste Fluss der Welt, umgeben von tropischem Regenwald und Heimat von so „niedlichen“ Geschöpfen wie Piranhas und meterlangen Anakondas. So viel mag jeder noch zusammenbekommen über das Gebiet, doch Konstantin Pissarsky (24) und Julian Naidu (23) wollen sich das Ganze mal aus der Nähe angucken – und zwar ganz genau. Die beiden wollen rund 5000 des insgesamt über 6000 Kilometer langen Amazonas in ihrem Kanu, also ausschließlich mit der Kraft ihrer Arme, zurücklegen. Mitte September beginnt ihr Abenteuer mit dem Flug nach Ecuador. Anfang Oktober wollen die beiden ins Kanu steigen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie

endet automatisch