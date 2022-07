17. Polo-Picknick: Im rasanten Galopp Richtung Tor

Knapp 6000 Zuschauer auf den Wiesen am Hugerlandshofweg

Münster

Rasante Ritte über das Feld und eine der spektakulärsten Sportarten der Welt einmal live hautnah erleben: Die 17. Auflage des Polo-Picknicks lockte am Wochenende knapp 6000 Zuschauer auf die Wiesen am Hugerlandshofweg in Handorf.

Von Helmut P. Etzkorn