Im Stil der Sisters Of Mercy

Das Dark-Wave/Post-Punk-Duo She Past Away ist am Donnerstag (15. Dezember) im Gleis 22 zu Gast. Die Band experimentiert mit der alten/neuen Ästhetik der Synthesizer-Musik in ihrem Gitarrensound.

Türkisches Duo She Past Away im Gleis 22

She Past Away experimentieren mit der alten/neuen Ästhetik der Synthesizer-Musik in ihrem Gitarrensound.

Mit „She Past Away“ kommt am Donnerstag (15. Dezember) „ein fantastisches türkisches Goth/Bat Cave-Duo aus Bursa“ ins Gleis 22, versprechen die Organisatoren in der Ankündigung: Sänger Volkan Caner klinge wie der uneheliche Sohn von Elvis Presley und Alan Vega, der auf Basis von wunderbar fräsenden Wave-Gitarren, monotonem Bass, leiernden Synth-Flächen und verhallten E-Drums nur das Beste aus Sisters Of Mercy, Fields Of The Nephilim, Grauzone und (frühen) The Cure herausdestilliere.

She Past Away ist ein Dark-Wave/Post-Punk-Duo, bestehend aus Volkan Caner (Gesang, Gitarren und Songwriting) und Doruk Ozturkcan (Schlagzeug, Synthesizer und Produktion). Die Formation experimentiere mit der alten/neuen Ästhetik der Synthesizer-Musik in ihrem Gitarrensound und schmiede einen Sound, eine Haltung und eine Sensibilität, die durch eine auf Türkisch gesungene, minimalistische Poesie vermittelt werde, die das Publikum mitreiße, sowohl in ihren Alben als auch bei Live-Auftritten, heißt es in der Pressemitteilung.

Mehrere Alben veröffentlicht

She Past Away veröffentlichten im April 2009 ihre von der Kritik gefeierte erste EP „Kasvetli Kutlama“ über Remoov. Nach der digitalen Veröffentlichung des Debütalbums „Belirdi Gece“ im Februar 2012 wurde die Band 2013 bei Fabrika Records un­ter Vertrag genommen. Kurz darauf veröffentlichten sie „Belirdi Gece“ im LP-Format. Mit „Rituel“, „Ruh“ sowie „Kasvetli Kutlama“ wurde das Album von post-punk.com als eines der besten Alben der Jahre 2010 bis 2019 gelistet.

Mit der Veröffentlichung ihres Nachfolgealbums „Narin Yalnızlık“ im Mai 2015 etablierte sich das Duo als einer der einflussreichsten und erfolgreichsten Genre-definierenden Acts der Dark-Wave-Musik und erzielte zahlreiche Publikumserfolge auf der ganzen Welt.

Nicht lange nach der Veröffentlichung zog Volkan nach Barcelona und Doruk nach Athen mit der Absicht, ihre Karriere in Europa zu projizieren, weiter zu touren und an der neuen Platte zu arbeiten. Im Dezember 2018 unterschrieb die Band bei Metropolis Records und veröffentlichte beide Alben in Nordamerika neu. Es folgte 2019 das neue Album „Disko Anksiyete“.

She Past Away und Deathsomnia stehen am Donnerstag (15. Dezember) im Gleis 22, Hafenstraße 34, auf der Bühne. Beginn ist um 20.30 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr. Tickets gibt es vorab für 24 Euro zuzüglich Gebühren an bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter www.adticket.de. An der Tageskasse kosten sie 29 Euro.